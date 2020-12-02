Чехия намерена обсудить волнующие ее темы на консультациях с Россией

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Чехия на консультациях с Россией, которые стороны готовят в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, намерена поднять проблемные для нее вопросы, а не только обсуждать темы, волнующие российскую сторону. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

"Мы видим целый ряд тем [в российско-чешских отношениях], являющихся для нас проблемными, - подчеркнул он. - Мы не хотим говорить только об интересующих Россию темах, которые она считает проблемными". Чехия, по словам Петржичека, заинтересована в проведении консультаций с РФ и выступает за открытую и конструктивную дискуссию по широкому спектру тем двусторонних отношений.

Чешское правительство в июле назначило уполномоченным на консультациях с РФ руководителя международного департамента администрации президента республики Рудольфа Йиндрака. Российскую делегацию должен возглавить первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

Целью предстоящих консультаций, как подчеркивают в Праге, является стремление разморозить чешско-российские отношения, обострившиеся, в частности, после демонтажа 3 апреля текущего года памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом пражском районе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля заявила, что Россия выражает готовность к проведению консультаций с Чехией по актуальным вопросам повестки дня российско-чешских отношений на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, однако из-за пандемии их сроки пока не определены. Как указала Захарова, МИД РФ призывает "чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных" обеих стран.