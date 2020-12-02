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Главы правительств стран ЕАЭС 4 декабря обсудят евразийскую интеграцию

На заседании Евразийского межправительственного совета также обсудят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 4 декабря обсудят Стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года в рамках заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Ключевыми вопросами повестки станут Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах", - сказала она.

По ее словам, в рамках заседания ЕМПС также будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны союза, а также определена дата следующего заседания ЕМПС.

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