ЕС намерен провести министерскую встречу по СВПД в декабре

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен провести министерскую встречу по Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану (СВПД) уже в декабре. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера у меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. Я активно работаю над тем, чтобы СВПД продолжал действовать. Мы намерены созвать министерскую встречу СВПД до Рождества. Я верю, что это единственный путь, чтобы избежать превращения Ирана в ядерную державу", - заявил он.