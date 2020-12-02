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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

ЕС намерен провести министерскую встречу по СВПД в декабре

В сообществе отметили, что "это единственный путь, чтобы избежать превращения Ирана в ядерную державу"

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен провести министерскую встречу по Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану (СВПД) уже в декабре. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера у меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. Я активно работаю над тем, чтобы СВПД продолжал действовать. Мы намерены созвать министерскую встречу СВПД до Рождества. Я верю, что это единственный путь, чтобы избежать превращения Ирана в ядерную державу", - заявил он.

Теги
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