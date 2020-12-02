Лидер Приднестровья констатировал стагнацию в переговорах с Молдавией

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Лидер непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский констатировал стагнацию в переговорах с Молдавией на всех уровнях, включая межправительственный диалог. Об этом он сообщил в среду на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером.

"Формат ["пять плюс два"] не собирается, рабочие группы простаивают, ранее взятые Кишиневом обязательства не исполняются, констатировал Вадим Красносельский. Диалог дополнительно осложнен электоральными процессами в Молдове и фактором пандемии. Но последовательная работа в рамках актуальной переговорной повестки не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении пресс-службы президента Приднестровья.

Переговоры по урегулированию приднестровского вопроса ведутся в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Последняя встреча в таком составе прошла в октябре 2019 года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ.

В ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержала глава Партии действия и солидарности Майя Санду. В сделанных сразу после выборов заявлениях она дала понять, что не настроена на мягкий диалог с Тирасполем, так как такой подход со стороны Кишинева не дал результатов. Красносельский отказался реагировать на эти заявления и призвал как можно скорее возобновить диалог. Кроме того, Санду высказалась за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России.