Армения снимает ограничения на проведение митингов и публикации СМИ

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение снять ограничения на проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, введенные из-за военного положения. Об этом в среду написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата правительства Эдуард Агаджанян.

"В ближайшее время будет опубликовано решение правительства № 1917-Н от 2 декабря, согласно которому снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года, особый режим въезда и выезда на территорию Республики Армения, ограничения на публикации и трансляции передач", - отметил он.

27 сентября парламент Армении ввел в стране военное положение из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно решению законодательного органа, на период военных действий в стране запрещались проведение акций протеста, митингов, забастовок. Были введены ограничения на въезд и выезд из страны, а СМИ должны были публиковать только официальную информацию.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.