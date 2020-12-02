На Украине открыли новое дело против Порошенко

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины возбудил новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Оно связано с подписанным экс-главой государства законом о процедуре назначения руководителей учреждений культуры, сообщил в среду его адвокат Игорь Головань.

Согласно данным адвоката, дело касается подписанного Петром Порошенко в январе 2016 года закона о назначении руководства учреждений культуры. "Еще одно производство зарегистрировано офисом генпрокурора [Украины] против [Петра] Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора [и контрактную форму трудоустройства] руководителей учреждений культуры", - приводит слова Голованя партия бывшего украинского лидера "Европейская солидарность" на своем сайте.

Защитник экс-президента назвал возбуждение дела попыткой нынешней власти "разрушить достижения <...> государства на европейском пути".

Осенью один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против его подзащитного возбуждено по меньшей мере 58 уголовных дел. Он отметил, что "на самом деле их может быть еще больше". При этом защита Порошенко считает все эти дела политически мотивированными. По словам адвоката Игоря Голованя, "эти десятки фейковых уголовных дел, не имеющих никакого правового обоснования, продолжают расследовать исключительно с целью давления на оппозицию". Ранее адвокаты заявляли, что против бывшего главы государства открыты дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене, присвоении собственности, финансировании терроризма. 21 октября стало известно, что офис генерального прокурора Украины возбудил очередное уголовное дело - о подготовке Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013, 2014 и 2020 годах.