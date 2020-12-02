НАТО считает Россию главной военной угрозой до 2030 года

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса "НАТО - 2030", опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса.

"На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса", - говорится в документе, на основании которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

НАТО считает Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после России и считает необходимым создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки действий этой страны, говорится в докладе.

"Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией", - говорится в документе. В нем отмечается, что "НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая".

НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с "позиции силы и атлантического единства".

"НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы - говорится в документе. - Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России". В документе также подчеркивается, что НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие.

НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая, говорится в докладе.

"НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций", - говорится в документе. Данный отдел "должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет".