Разведка Ирана идентифицировала организаторов убийства физика-ядерщика

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Разведывательные службы Ирана установили личности людей, организовавших убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства страны Али Рабии.

"Министерство информации (руководит иранской разведкой - прим. ТАСС) Ирана установило личности людей, связанных с убийством Фахризаде", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Рабии добавил, что "все обстоятельства дела расследуются, и как только они будут установлены, будут выработаны ответные меры".

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.