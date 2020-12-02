{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Разведка Ирана идентифицировала организаторов убийства физика-ядерщика

Официальный представитель правительства страны Али Рабии также заявил, что все обстоятельства дела расследуются

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Разведывательные службы Ирана установили личности людей, организовавших убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства страны Али Рабии.

На эту тему
Что известно об убийстве "автора иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде

"Министерство информации (руководит иранской разведкой - прим. ТАСС) Ирана установило личности людей, связанных с убийством Фахризаде", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Рабии добавил, что "все обстоятельства дела расследуются, и как только они будут установлены, будут выработаны ответные меры".

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Теги
ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Пандемия COVID-19
WP: Белый дом намерен провести в декабре 25 праздничных мероприятий
По данным источников издания, многие сторонники американского лидера Дональда Трампа скептически относятся к ограничениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса
Читать полностью