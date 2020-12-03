МИД Турции заявил, что приветствует инициативу Украины по созданию "Крымской платформы"

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Турция приветствует инициативу Украины по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу [по созданию] "Крымской платформы", - написал политик в Twitter.

Украинские власти ранее объявили о создании формата "Крымская платформа" для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что "многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие".

В Крыму идею Зеленского о возвращении в состав Украины сравнили с мечтой о полетах на Луну. Так, по словам председателя государственного совета республики Владимира Константинова, "это нереальная идея, <…> это все равно, что иметь в приоритете полеты на Луну".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.