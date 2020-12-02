В Приднестровье заявили, что не разделяют ОГРВ и российских миротворцев

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. В Приднестровье не отделяют расквартированную на левом берегу Днестра Оперативную группу российских войск (ОГРВ) от миротворческого контингента России. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Военнослужащие ОГРВ, численностью около полутора тысяч солдат и офицеров, которые оберегают мир и спокойствие в зоне безопасности, проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Пока один батальон несет службу в зоне безопасности конфликта, вместе с "голубыми касками" Приднестровья и Молдавии, другие военные проходят обучение и охраняют склады с устаревшими боеприпасами в Колбасне. Каждые полгода они меняются. И это известно представителям Кишинева в Объединенной контрольной комиссии по управлению трехсторонней миротворческой операцией", - пояснил министр. По его словам, "это хорошо известно и молдавским политикам".

Игнатьев напомнил, что в этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье, которая является одной из самых успешных в мире. "За все эти годы здесь не гремели выстрелы, не гибли люди. Мы благодарны миротворцам за то, что они обеспечили мир, позволив политикам вести переговоры об урегулировании конфликта. В том, что Кишинев отказывается выполнять свои обязательства, а переговоры в последнее время пребывают в стагнации, нет никакой вины миротворцев", - сказал глава приднестровской дипломатии, отметив, что "попытки молдавских политиков решать комплексные вопросы урегулирования путем заявлений без координации с Приднестровьем и Россией, не имеют разумной перспективы".

Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена ОГРВ, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье и РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.