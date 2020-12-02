В США заявили, что вновь сформируют Атлантический флот, чтобы противостоять России

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вернут Командованию сил флота США прежнее название - Атлантический флот - и переориентируют его на решение задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. Об этом сообщил в среду американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу - контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников", - сказал он.

"Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью", - добавил Брейтвейт.

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота США.