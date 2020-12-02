Комиссия парламента Бельгии призвала к скорейшему определению статуса Нагорного Карабаха

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Комиссия федерального парламента Бельгии по иностранным делам одобрила резолюцию, осуждающую "агрессию Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе и призывающую к скорейшему определению окончательного статуса" этой территории. Голосование по документу состоялось в среду вечером.

Как говорится в тексте резолюции, "соглашение о прекращении огня от 9 ноября не решило серьезные проблемы в регионе". Парламентарии осуждают "агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе при поддержке Турции и иностранных наемников". Они также призывают к выводу азербайджанских сил из Нагорного Карабаха и возвращению к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ.