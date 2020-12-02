Лидеры стран ОДКБ призвали к неделимому пространству безопасности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вопросы союзнического взаимодействия и повышения эффективности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были в центре внимания очередной сессии ее Совета коллективной безопасности (СКБ), которая прошла во вторник в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, во время которого РФ председательствовала в ОДКБ, отметил, что он был весьма сложным. В условиях пандемии коронавируса, по его словам, в первоочередном порядке пришлось заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах. Путин подчеркнул, что члены ОДКБ сумели в этой ситуации наладить самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, "оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку".

При этом и в целом "обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ", "складывалась не без проблем и была неспокойной", отметил российский лидер. Он напомнил о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, одной из сторон в котором является член ОДКБ Армения, выразил обеспокоенность вмешательством извне в события в Белоруссии после президентских выборов в этой стране, прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Киргизии, где после прошедших 4 октября выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки.

Среди других важных вопросов организации Путин назвал взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, а также координацию в военно-политической сфере. Президент РФ, напомнив об отмечаемом в нынешнем году 75-летии Победы, также подчеркнул важность совместной работы по сохранению исторической правды.

"Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств - членов нашей Организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность", - заявил президент РФ.

Укреплять сотрудничество

Отмечая те вызовы, с которыми пришлось столкнуться в уходящем году, лидеры стран-участниц ОДКБ подчеркнули необходимость укрепления стратегического сотрудничества и выразили благодарность коллегам по организации за поддержку в трудный период.

Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул роль руководства РФ в достижении договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и выразил уверенность, что российские миротворцы станут гарантом сохранения мира в регионе. Он назвал исключительной роль президента России Владимира Путина в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе. "На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными, удерживаемыми лицами и телами погибших", - отметил он.

Его поддержал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвавший трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху "историческим соглашением" и "единственно верным решением в критической ситуации". Токаев в свою очередь поблагодарил РФ за содействие по преодолению пандемии коронавируса, отметив, что в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины.

На роль России в стабилизации ситуации в ряде стран - участниц ОДКБ обратил внимание исполняющий обязанности президента, спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. "Председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути ее развития", - сказал он. По его словам, в нынешнем году РФ сыграла "особую роль в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в нынешних условиях взаимодействие в рамках ОДКБ должно быть усилено. "Сегодня от нас с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание. В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл", - считает он. "Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно, военное противостояние между мировыми центрами силы", - сказал он.

Лукашенко выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, отметив, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. В этих условиях Лукашенко считает необходимым лично встретиться лидерам стран ОДКБ, чтобы обсудить перспективы совместных действий и не допустить впредь попыток какого-либо вмешательства во внутренние дела стран организации. При этом он предложил организовать встречу в более широком кругу и привлечь к ней представителей "всех сочувствующих стран".

Не допустить внешнего вмешательства

Президент Лукашенко особое внимание уделил проблеме вмешательства во внутренние дела государств. Он подчеркнул, что Белоруссия в этом году испытывает на себе "откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства". В частности, президент заявил о целенаправленной деструктивной политике Польши и Балтии в отношении его страны.

"Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества", - сказал белорусский лидер. Лукашенко считает, что протестное движение в Белоруссии после президентских выборов - "это не спонтанное проявление недовольства", а "хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков".

При этом Лукашенко обратил внимание на навязывание Западом двойных стандартов в оценке политических процессов. "Чрезвычайно жесткая реакция" правительств западных государств на протесты в своих странах преподносятся ими как объективная необходимость, в то же время меры других стран по поддержанию правопорядка выставляются "как диктатура и деспотизм", отметил он.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, глава российского государства в свою очередь пояснил, что в любой стране, особенно на фоне выборов, могут возникать "движения или даже конфликты", но беспокоит не это, а "вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка". "[Попытки вмешательства] всегда объясняют лучшими намерениями, - заметил Путин. - А, как известно, "хорошими намерениями вымощена дорога в ад".

Путин подчеркнул, что необходимо дать народам "возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес". "Надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно и без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне", - сказал президент РФ и выразил уверенность, что у белорусского народа получится это сделать. "В том числе имея в виду и политический опыт президента Белоруссии", - добавил он.

Курс на стабилизацию и демократию

Участники сессии проинформировали коллег о наиболее важных темах внутренней повестки своих стран. Премьер Армении Пашинян назвал в числе приоритетных задач своего правительства обмен пленными и удерживаемыми лицами после военных действий в Карабахе. Он заявил о необходимости создать "условия для возвращения арцахцев в свои дома", обеспечить меры по охране религиозных и культурных памятников армянского народа, находящихся на территориях, отошедших Азербайджану, а также обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций.

Президент Токаев сообщил о подготовке Казахстана к предстоящим в январе будущего года парламентским выборам. Он отметил, что в стране в текущем году был реализован пакет беспрецедентных демократических реформ, которые направлены на развитие многопартийности, политической конкуренции и повышение гражданской активности. "Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнеров, ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей и, конечно же, ОДКБ", - отметил он.

Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие в январе выборы Казахстан проведет достойно. Он отметил, что политическая стабильность в этой стране была создана первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и сейчас весьма эффективно поддерживается нынешним руководством.

Тему предстоящих в январе выборов главы Киргизии затронул в своем выступлении исполняющий обязанности президента этой страны Талант Мамытов. Он заверил, что власти примут все необходимые меры для обеспечения открытости и конкурентности предстоящего голосования. По его словам, сегодня самым важным для киргизского руководства является сохранение курса на "выполнение требований народа и устранение ошибок", которые были допущены во время недавней парламентской избирательной кампании. Мамытов отметил также, что "в настоящее время обстановка в стране нормализована", и подчеркнул, что Киргизия остается привержена всем своим международным обязательствам.

Комментируя выступление коллеги, российский лидер выразил удовлетворение тем, что ситуация в Киргизии стабилизируется, отметил важность сохранения позиции республики в международных организациях, а также заверил Бишкек в поддержке Москвы. Президент РФ также рассчитывает, что предстоящие выборы пройдут с соблюдением всех требований законодательства.

Таджикистан - председатель ОДКБ в 2021 году

В 2021 году председательство в ОДКБ переходит к Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заверил, что его страна как председатель организации продолжит линию на укрепление взаимодействия стран - участниц ОДКБ по обеспечению безопасности в зоне ответственности организации. "Мы будем продолжать линию, направленную на укрепление взаимодействия по обеспечению безопасной и спокойной жизни наших народов", - подчеркнул он.

По словам Рахмона, различные террористические и экстремистские силы продолжают проявлять активность в различных регионах мира, в том числе "в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ". В частности, он выразил озабоченность, связанную с негативным развитием ситуации в Афганистане, и отметил необходимость мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ.

Рахмон подчеркнул, что Таджикистан рассчитывает в этой работе на поддержку партнеров по организации. "Мы убеждены, что наша слаженная совместная работа по практическому продвижению всего комплекса задач, стоящих перед нами, станет фактором придания дополнительного импульса и динамизма деятельности организации", - сказал он.

Принятые документы

По итогам сессии СКБ ОДКБ были приняты два документа - Декларация и заявление о формировании справедливого мироустройства.

В Декларации лидеры стран ОДКБ подчеркнули координирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в предотвращении эпидемиологических угроз и выступили за повышение ее потенциала. На фоне глобального характера пандемии и рисков возникновения новых эпидемий страны-участницы намерены продолжить обмен опытом в области профилактики, в борьбе с инфекционными болезнями, в подготовке специалистов и совершенствовании системы мониторинга.

В документе говорится, что ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с ООН по практическому задействованию коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира. При этом ОДКБ с тревогой отмечает, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наблюдается деградация механизмов обеспечения безопасности в мире и продолжающаяся эскалация напряженности.

Страны ОДКБ заявили, что продолжат совершенствование потенциала сил и средств системы коллективной безопасности, проведение регулярных совместных учений, оснащение коллективных сил современными образцами вооружения. Вместе с тем подчеркнуто, что военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и служит в интересах гарантированного обеспечения безопасности государств - членов организации.

В декларации решительно осуждается "терроризм во всех его формах и проявлениях" и говорится о "готовности к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму". В частности, отмечается необходимость активизации обмена данными о перемещениях боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока. В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз рассматривается возможность создания Информационно-аналитического центра ОДКБ.

Члены организации отметили "успешную реализацию антинаркотической стратегии ОДКБ на 2015-2020 годы и высокую практическую значимость принятого стратегического документа<...> в деле пресечения контрабанды афганских наркотиков в зону ответственности организации". ОДКБ реализует также дополнительные меры "по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье".

Кроме того, планируется активизировать "взаимодействие по совместному противодействию угрозам и вызовам в информационном пространстве, в том числе в рамках операции "Прокси".

О необходимости глобального сотрудничества

В заявлении о формировании справедливого мироустройства лидеры стран ОДКБ предложили представителям организации, а также участникам Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Североатлантического договора (НАТО) и Евросоюза встретиться и обсудить их стратегии безопасности "в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности".

Как отмечается в заявлении, лидеры стран ОДКБ исходят из принципа, что "безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных".

В заявлении отмечена готовность содействовать укреплению "сформировавшейся под эгидой ООН глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам на основе международного права, в первую очередь Устава ООН".

Участники саммита выразили убежденность, что "у человечества есть возможность сообща обеспечить сохранение мира". "Не "столкновение цивилизаций", а необходимость глобального сотрудничества является определяющим требованием мира в современных условиях", - говорится в заявлении.