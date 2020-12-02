В Пентагоне считают, что США придется сокращать в ближайшие годы военные расходы

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты, по всей видимости, будут вынуждены урезать в ближайшие годы свои ассигнования на военные нужды. С таким прогнозом выступил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Мы <...> должны вернуться в реальный мир применительно к национальному бюджету, понять, что, вероятно, произойдет в не столь отдаленном будущем. И я подозреваю, что в лучшем случае начнется прекращение увеличения бюджета Пентагона. Резонной выглядит и перспектива того, что он в действительности может существенно уменьшиться <...>", - заявил военачальник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

При этом Милли констатировал, что военное строительство зависит от состояния национальной экономики, а она в США переживает не лучшие времена прежде всего в связи с пандемией, ростом безработицы и некоторыми другими факторами. "Я ожидаю в предстоящие годы, что его (военного бюджета - прим. ТАСС) рост, скорее всего, прекратится. Возможно, он (бюджет военного ведомства США - прим. ТАСС) немного сократится", - повторил генерал. По его словам, Министерству обороны США придется в такой ситуации пересматривать приоритеты финансирования, оптимизировать расходы.

"Считаю, что в идеальном мире нам бы требовалось устойчивые 3-5% реального роста для продолжения имеющихся у нас программ модернизации и [поддержания боевой] готовности и так далее. Таково желание. И нам бы хотелось устойчивого, предсказуемого, адекватного своевременно принятого бюджета каждый год. <...> Однако это не обязательно произойдет. И я не ожидаю, что это произойдет", - отметил Милли.

При нынешнем президенте США Дональде Трампе американские военные расходы ежегодно увеличивались. В настоящее время бюджет Пентагона составляет порядка $722 млрд.