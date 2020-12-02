Белый дом не уточнил, объявит ли Трамп вскоре о планах баллотироваться в 2024 году

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Белый дом отказывается пояснить, соответствуют ли действительности сообщения о том, что действующий президент США Дональд Трамп может объявить в декабре или январе о намерении вновь бороться за высший государственный пост в 2024 году.

"Я не слышала никакого обсуждения этого. Мне известно о публикациях на эту тему. Однако избирательная кампания президента в настоящее время занимается судебными исками. И на этом и концентрируется внимание. По крайней мере, в настоящий момент", - заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

В субботу информационный портал The Daily Beast передал, что республиканец Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году во время церемонии инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена 20 января. Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможности участия Трампа в следующих выборах президента США.

В понедельник телекомпания NBC уточнила, что Трамп обсуждает с помощниками вариант объявления о начале своей избирательной кампании, ориентированной на 2024 год, 20 января. Кроме того, в соответствии со сведениями телеканала, Трамп рассматривает возможность отказа от присутствия на торжественной церемонии вступления Байдена в должность. Источники NBC свидетельствуют о том, что Трамп не собирается не только приглашать Байдена из вежливости на традиционное чаепитие с супругой в Белый дом, но и звонить новому главе американской администрации.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока действия юристов действующего президента США в судах, по сути, никаким успехом не увенчались.