Белый дом: Трамп серьезно рассматривает возможность заблокировать проект военного бюджета

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность наложить вето на проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год (начался в США 1 октября), если в документе не будет положения об отмене закона об освобождении от ответственности интернет-компаний. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Ее спросили, намерен ли глава государства наложить вето на проект оборонного бюджета, если он не будет включать положения об интернет-компаниях, а также сохранит положение о переименовании военных баз, которые в настоящее время носят имена генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). "Президент серьезно относится к этому. <...> Он всегда будет защищать наших военнослужащих и следить за тем, чтобы мы получали достаточное финансирование на оборону. Он проявит твердость по отношению к Конгрессу, чтобы тот активизировал свою деятельность в этой связи", - отметила Макинэни.

Во вторник американский лидер сообщил в Twitter, что наложит вето на проект оборонного бюджета, размер которого составляет $740 млрд, если документ не будет включать положение, устраняющее законодательную норму об этике в сфере коммуникаций, которая защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Ряд республиканцев в Конгрессе выступил против решения президента, указав, что данный закон не имеет отношения к ВС США. В итоге в среду представители Демократической и Республиканской партий согласовали окончательную версию проекта оборонного бюджета, которую еще должны одобрить обе палаты Конгресса, без учета требований Трампа.

В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда хозяин Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.