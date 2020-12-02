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Politico: США выводят половину своих дипломатов из Ирака

По информации газеты, Ирак временно покидают десятки сотрудников американских дипломатических миссий в Багдаде и других городах

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты выводят в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном половину своих дипломатов из Ирака. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета Politico.

По ее свидетельству, в общей сложности Ирак временно покидают десятки сотрудников американских дипломатических миссий в Багдаде и других городах. Сроки их возвращения не уточняются. Посол США в Ираке Мэтью Туллер покидать Ирак не будет, отмечается в публикации.

В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать изложенные Politico сведения.

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СШАИрак
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