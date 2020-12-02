В проект оборонного бюджета США включили новые "средства сдерживания" России и Китая

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Новые "средства сдерживания" России и Китая включены в согласованный республиканцами и демократами проект оборонного бюджета США на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и старшего республиканца комитета Мэка Торнберри (от штата Техас).

Они сообщили о достигнутых в Конгрессе договоренностях по итоговому проекту документа, а также о том, что законодатели "проработали почти 2,2 тыс. положений, чтобы достичь компромисса по важным вопросам, затрагивающим национальную безопасность и Вооруженные силы" США. "Среди положений, за которые [они] испытывают особую гордость" приводятся "новые важные средства сдерживания Китая и России, реформы, направленные на повышение эффективности, инновации и экономичности Пентагона, важнейшие положения по искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также положения, укрепляющие альянс [США] с Израилем".

При этом Конгресс не стал включать в проект оборонного бюджета положения, в отсутствие которых президент США Дональд Трамп угрожал наложить на него вето. О каких именно "средствах сдерживания" идет речь, конгрессмены не указали.

Сам проект документа, который законодатели согласовывали несколько месяцев, пока не опубликован.