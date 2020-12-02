В США заявили, что встреча в СБ ООН по Украине служит только целям России

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство США при ООН выступило в среду с заявлением в связи с организованной по инициативе России неформальной встречей Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии" (названа в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году - прим. ТАСС), посвященной выполнению Минских соглашений по Украине. Встреча проводилась в видеоформате.

В заявлении на сайте постпредства, распространенном от имени США, Великобритании и Эстонии, утверждается, что обсуждение ситуации на востоке Украины с участием представителей ДНР и ЛНР представляло, якобы, попытку представить ситуацию в "неверной и вводящей в заблуждение" форме. Это мероприятие, по утверждению авторов заявления, "служит исключительно целям России".

Ранее представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать проведение встречи и отказались принять в ней участие. Тем не менее мероприятие вызвало большой интерес со стороны многих стран-членов ООН. В частности, во встрече приняли участие представители Китая, Индонезии, Нигера, Доминиканской Республики, Белоруссии, Марокко, Египта, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Сирии, ЮАР, Узбекистана, Венесуэлы, Вануату, Алжира и Туниса.