Двухдневное заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ стартует 3 декабря

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Двухдневное заседание Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) начинается в четверг под председательством Албании. Проведение 27-го центрального форума ОБСЕ изначально было запланировано в столице Албании Тиране, но из-за пандемии COVID-19 впервые в истории организовано в режиме видеоконференции. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Высокопоставленные участники СМИД ОБСЕ 3 и 4 декабря в ходе пленарных заседаний в онлайн-формате рассмотрят весь спектр вопросов безопасности и кризисов на пространстве этой международной организации за 2020 год: от конфликта на востоке Украины, урегулирования в Нагорном Карабахе и Приднестровье до событий в Белоруссии после президентских выборов. Делегаты заслушают выступления действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра европейских и иностранных дел Эди Рамы, председателя Парламентской ассамблеи (ПА ОБСЕ) Георгия Церетели и представителей секретариата организации. Каждый министр выступит с собственным заявлением.

Самой ожидаемой темой СМИД станет согласование и назначение кандидатур четырех руководителей исполнительных структур организации на трехлетний срок: генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. Эти посты остались вакантными с 18 июля 2020 года после того, как постоянные представители государств-участников при ОБСЕ из-за разногласий не смогли согласовать вопрос ни переназначения, ни временного продления полномочий прежних руководителей органов ОБСЕ. В результате этого Томас Гремингер, Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, Ламберто Занньер и Арлем Дезир покинули свои посты летом текущего года.

Фавориты на посты в ОБСЕ

Согласование и утверждение четырех новых представителей ОБСЕ требует консенсуса всех 57 государств-участников. Албанское председательство в сентябре рекомендовало участникам организации предложить новые кандидатуры для их назначения на СМИД ОБСЕ. Изначально были определены 11 кандидатов на четыре поста: 10 из Европы, один - из Казахстана.

На пост генсека ОБСЕ были выдвинуты представитель ФРГ, генсек Европейской службы внешних связей Хельга Шмид и экс-министр иностранных дел Румынии Кристиан Дьяконеску. На пост директора БДИПЧ - итальянский правозащитник Маттео Мекаччи и испанский журналист, бывший дипломат Хосе Мария Ридао. На пост представителя по свободе СМИ - экс-министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати, представительница министерства культуры Италии Майя Каппелло, руководитель департамента информации Совета Европы, бельгиец Патрик Пеннинкс, представитель МИД Португалии Мария Тереза Рибейру, экс-министр иностранных дел Словении Димитрий Рупел. На пост верховного комиссара по делам нацменьшинств - экс-министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и экс-спецдокладчик ООН по делам меньшинств, представительница Венгрии Рита Ижак-Ндиай.

Дипломатические источники отмечают, что фаворитом на пост генсека выступает немка Хельга Шмид, на пост директора БДИПЧ - итальянец Маттео Мекаччи, на пост верховного комиссара по делам нацменьшинств - казахстанец Кайрат Абдрахманов, на пост представителя по свободе СМИ - португалка Мария Тереза Рибейру. Четыре кандидатуры предварительно были согласованы постоянными представителями государств - участников ОБСЕ. Как предполагается, назначение этих кандидатур на посты руководителей исполнительных структур ожидается к завершению второго дня работы СМИД.

СМИД ОБСЕ

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. В ходе работы форума ежегодно ожидается согласование документов и заявлений в случае единогласной поддержки 57 государств - участников.

Завершит встречу 2020 года совместная пресс-конференция действующего албанского председателя Эди Рамы и главы МИД Швеции Анн Линде, к которой перейдет председательство в ОБСЕ с 1 января 2021 года.