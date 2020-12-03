Посольство США в Багдаде продолжает работу

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американское посольство в Ираке продолжает работу, а посол Мэтью Туллер не будет покидать страну. Это подтвердил в среду корреспондент ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Посол Туллер остается в Ираке, и посольство в Багдаде продолжает работу", - заверил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения газеты Politico о том, что США выводят половину своих дипломатов из Ирака в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном.

"Госдепартамент постоянно адаптирует свое дипломатическое присутствие в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своими задачами, обстановкой с точки зрения безопасности на местах, ситуацией в области здравоохранения и даже в зависимости от праздников", - сказал дипломат. "Мы не комментируем детали каких-либо корректировок, но мы остаемся приверженными прочному дипломатическому партнерству с Ираком", - добавил он.

"Нашим наивысшим приоритетом остается обеспечение безопасности госслужащих США, граждан США и наших объектов", - отметил также представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила ранее газета Politico, в общей сложности Ирак временно покидают десятки сотрудников американских дипломатических миссий в Багдаде и других городах. Сроки их возвращения не уточняются.