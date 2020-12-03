{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Трамп заявил о невиданном мошенничестве на выборах в США

Действующий глава Белого дома пообещал продолжить борьбу за "честность голосования"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду опубликовал на своей странице в Facebook 46-минутное видеообращение, в котором вновь заявил о многочисленных случаях мошенничества и нарушений во время голосования на всеобщих выборах в стране. Кроме того, глава Белого дома пообещал продолжить борьбу за "честность голосования" и подсчет только "законных голосов".

На эту тему
Трамп оспаривает итоги выборов в судах. Его шансы стремятся к нулю

"Необходимо позволить конституционному процессу продолжаться. Мы собираемся защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен, а незаконные голоса - не были", - сказал республиканец.

По утверждению Трампа, голосование по почте, на котором настаивали демократы, привело к невиданному по своим масштабам мошенничеству на выборах. Он также заявил, что если утверждения о случаях мошенничества верны, то демократ Джозеф Байден не может быть следующим президентом страны.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен
О смерти 94-летнего политика сообщило агентство France-Presse
Читать полностью