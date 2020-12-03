Байден пообещал направить миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Пакет мер по борьбе с последствиями пандемии будет представлен Конгрессу нового созыва и миллиарды долларов будут направлены на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил в среду избранный президент Джозеф Байден на проходящей в видеоформате встрече по вопросам, касающимся преодоления экономических последствий пандемии. Телекомпания CNN ведет трансляцию из Уилмингтона (штат Делавэр) на своем сайте.

"Моя переходная команда уже работает над предложениями, которые я направлю в Конгресс нового созыва для того, чтобы справиться с многочисленными кризисными ситуациями, возникшими перед нами, в первую очередь - с пандемией", - заявил он. "Я обещаю вам, что буду напряженно работать и первым делом направлю миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль, на то, чтобы распространить вакцину и сделать это быстро и предоставить ее тем, кто в ней в наибольшей степени нуждается", - добавил Байден, указав при этом, что приоритет будет отдан пациентам домов престарелых и медикам.

Затронув вопрос о применении вакцины, он подчеркнул, что "речь идет о том, чтобы осуществить эту процедуру для 340 млн американцев". "Это необходимо сделать без промедления, для того, чтобы не допускать вновь приостановки экономической деятельности", - добавил он, указав при этом, что в период до января жертвами пандемии могут стать еще 250 тыс. американцев.

Для борьбы с пандемией, подчеркнул Байден, необходимо расширить масштабы тестирования. "Я знаю, что Трамп часто насмехался надо мной, - продолжил он, держа в руке защитную маску, - но это спасает мне жизнь и спасает вашу жизнь". "Это - патриотическая обязанность", - подчеркнул Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,86 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже свыше 272,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.