WP: дочь Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Дочь действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Иванка после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру. Такое мнение приводит в среду газета The Washington Post , ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

Согласно этим предположениям, Иванка Трамп, получив опыт в Белом доме и заручившись известностью как внутри страны, так и на международной арене, может либо выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США. Так, одним из вариантов, если дочь президента и ее супруг Джаред Кушнер вернутся жить в Нью-Йорк, может стать участие в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12-го округа штата Нью-Йорк. Сейчас в законодательном органе страны его представляет Кэролин Мэлони (демократ).

"Я думаю, что она хотела бы стать первым президентом-женщиной [США]", - приводит газета слова кинопродюсера Мариссы Велес Краксбергер, которая два года работала креативным директором в компании Иванки Трамп. Издание отмечает, что сама дочь президента ранее отрицала, что заинтересована в участии в президентских выборах 2024 года. Тем не менее ее имя включали в ряд соцопросов по гипотетическим праймериз Республиканской партии, в которых не участвовал бы сам Трамп, и она набирала порядка 4%.

Ранее ряд американских СМИ, включая телекомпанию CNN, утверждал, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно обсуждал с советниками возможность выдвижения Иванки на пост вице-президента. Сам президент эту информацию позднее опровергал. Иванка, как и ее супруг Джаред Кушнер, в настоящее время занимают позиции советников Трампа.

В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп, вероятно, сам объявит о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году еще до окончания нынешнего президентского срока. Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали о возможности участия Трампа в следующих выборах президента США.