CNN: Трамп может заранее помиловать нескольких человек из своего окружения

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп, вероятно, перед уходом с этого поста объявит о помиловании нескольких человек из своего окружения еще до предъявления им каких-либо обвинений. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена.

В материале не уточняется, предъявления каких именно обвинений этим лицам может опасаться Трамп. Как следует из публикации, в окружении действующего американского лидера считают, что предварительное помилование президентом сделает невозможным судебное преследование этих людей.

По сведениям телеканала, некоторые советники президента США считают, что он может заранее помиловать и себя самого. Один из источников провел параллель с тем, что 38-й президент США Джеральд Форд помиловал своего предшественника на посту главы государства Ричарда Никсона. Как констатируется в материале, многие политологи считают, что американский лидер не может помиловать себя самого.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с действующим президентом возможность своего помилования. Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни в среду опровергла это. Она подчеркнула: "Я не слышала никаких упоминаний о каком-либо помиловании ни в одной из бесед, которые были у меня в Белом доме". По ее словам, единственным исключением стало дело экс-помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Указ о его помиловании президент США подписал на прошлой неделе.