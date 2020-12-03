ООН поддержала право Палестины на территории на Западном берегу реки Иордан

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Голосование прошло вскоре после первого в истории визита госсекретаря США Майкла Помпео в еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан, который осудили многие страны, включая Россию.

В документах ГА ООН призывает все страны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе. Все резолюции были приняты подавляющим большинством голосов, среди проголосовавших против традиционно оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В резолюции, озаглавленной "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", Генассамблея требует "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Резолюция касается и одной из ключевых проблем урегулирования - статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. В связи с этим Генассамблея призывает "все государства во исполнение их обязательств согласно резолюциям Совета Безопасности ООН не признавать никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в том, что касается Иерусалима".

Еще три принятых во вторник документа касаются внутренних процедур и инициатив организации, направленных на поддержку ближневосточного урегулирования и обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение.