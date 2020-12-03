Трамп пообещал защитить избирательную систему США от "скоординированного нападения"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что считает своим долгом обеспечить защиту избирательной системы США, которая, по его мнению, подверглась "скоординированному нападению". Американский лидер опубликовал у себя в Facebook 46-минутное видеообращение, в начале которого отметил, что эта речь, возможно, является "самой важной из всех", что он когда-либо произносил.

"Как у президента США у меня нет более высокого долга, чем защищать законы и конституцию. Именно поэтому я полон решимости защищать нашу избирательную систему, которая сейчас подвергается скоординированному нападению и осаде", - сказал нынешний глава Белого дома. Он пообещал защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный голос был учтен.

Трамп вновь не признал, что уступил на выборах демократу Джозефу Байдену.

Случаи мошенничества и фальсификаций

Президент заявил, что намерен "предоставить обновленную информацию" о продолжающихся усилиях его команды по "разоблачению грандиозного мошенничества и нарушений". "Раньше у нас было то, что называли днем выборов, - сказал республиканец. - Теперь у нас дни, недели и месяцы выборов, и много всего плохого произошло за этот нелепый период".

Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов. "Они вели себя так, будто уже [заранее] знали, какой будет результат", - считает он.

По его словам, за последние недели выявлены "шокирующие случаи нарушений, злоупотреблений и мошенничества", которые были допущены и при подсчете голосов. "У нас так много свидетельств [этого]. <...> Во всех колеблющихся штатах есть серьезные нарушения или откровенное мошенничество. Таких случаев [в пересчете на] количество голосов гораздо больше, чем необходимо, чтобы опровергнуть итоги [выборов] в штате", - утверждает президент.

Он отметил, что в некоторых штатах при подсчете голосов ситуация резко менялась в пользу Байдена, а также вновь указал на случаи недопуска наблюдателей от Республиканской партии к процессу обработки бюллетеней. Кроме этого, Трамп раскритиковал системы для голосования фирмы Dominion. "К примеру, было выяснено, что в одном округе в Мичигане, где использовались системы Dominion, почти 6 тыс. голосов были по ошибке изменены. <...> За каждым округом, который использует Dominion, нужно тщательно наблюдать и [проводить] тщательное расследование", - считает президент США.

Мир следит

По его мнению, система голосования по почте, на которой настаивали демократы, привела к невиданному по своим масштабам мошенничеству. "Они использовали пандемию <...> в качестве предлога для рассылки десятков миллионов бюллетеней [по почте], что в конечном итоге привело к значительному числу случаев мошенничества, за которым смотрит весь мир. Сейчас нет никого довольнее Китая", - сказал Трамп.