СМИ: прокуратура Токио хочет допросить экс-премьера Синдзо Абэ

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Токийская прокуратура намеревается допросить бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что прокуратура уже направила повестку бывшему главе японского правительства.

В Японии продолжает развиваться скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством с целью любования сакурой, в центре которого оказался Абэ. В прошлом году на такой прием было приглашено множество сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии и приближенных премьера из региональных ячеек ЛДП. Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.

Вместе с тем в 2018 году в одном из отелей Токио накануне приема по любованию сакурой был организован банкет для 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 5 тыс. иен ($46), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше. В этой связи весной этого года группа адвокатов в составе 660 человек подготовила обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства. Они настаивали на том, что глава правительства, а также еще три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути - избирательного округа Абэ - не предоставили точную финансовую отчетность о потраченных на мероприятие средствах и о взносах в фонд организации.

Правительство Японии уже неоднократно обещало, что процесс отбора гостей, которым направляются приглашения на торжественную церемонию, будет всесторонне пересмотрен, а в 2020 году сам прием проводиться не будет. В то же время в кабинете министров подчеркивали, что полностью отказываться от мероприятия с многолетней историей пока планов нет.

Приемы в фешенебельных отелях

Японская прокуратура приняла решение возбудить дело в отношении одного из секретарей бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей. Как сообщает Kyodo, конкретно речь идет об оплате приемов в фешенебельных токийских гостиницах, на которые за пять лет было потрачено более 20 млн иен (свыше $191 тыс.).

На них приглашались в основном активисты избирательных штабов экс-премьера из его родной префектуры Ямагути на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю. Секретариат Синдзо Абэ утверждает, что эти люди сами заплатили за приемы. Однако расследование показало, что до половины расходов покрывалось офисом политика, что может быть нарушением закона о политических фондах и попадать под понятие подкупа избирателей.

Пока в качестве единственного подозреваемого по этому делу проходит секретарь Синдзо Абэ, однако, сообщает Kyodo, прокуратура также собирается допросить в качестве свидетеля и самого экс-премьера.

Оппозиционные партии требуют также вызвать его в парламент для дачи показаний. Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре нынешнего года по состоянию здоровья. На посту главы правительства он находился почти восемь лет, что стало абсолютным рекордом за всю историю Японии. После отставки, как ожидалось, Абэ сохранит существенное политическое влияние в стране, однако, как отмечает Kyodo, нынешняя история может заставить экс-премьера по крайней на время уйти в тень.