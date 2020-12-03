Кабмин Армении выплатит по $10 тыс. семьям погибших в Карабахе военнослужащих

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания приняло решение выплатить семьям погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе военнослужащих по $10 тыс. Заседание кабмина транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Правительство будет оказывать социальную помощь семьям инвалидов и погибших в результате военных действий. Все семьи погибших получат по 5 млн драмов ($10 тыс.). Для первой группы инвалидности предусмотрено по 3 млн драмов ($6 тыс.), второй группы - по 2 млн драмов ($4 тыс.), 3 группы - 1 млн драмов ($2 тыс.)", - отмечается в решении армянского правительства.

При этом помощь получат граждане как Армении, так и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Согласно данным Минздрава Армении, погибли 2 718 военнослужащих, однако эти цифры продолжают расти. Число раненых в ходе военных действий пока не уточняется.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Стороны несколько раз достигали договоренностей о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.