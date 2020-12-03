Минюст Азербайджана заявил о своей юрисдикции над Степанакертом

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Город Степанакерт (Ханкенди) входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления министерства юстиции Азербайджана, заявил в четверг замначальника главного контрольного управления ведомства Субхи Кязимов.

"В целом в юрисдикцию созданного недавно управления входят город Ханкенди, а также Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы", - говорится в заявлении Кязимова, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

23 ноября власти Азербайджана заявили о размещении региональных отделов юстиции в районах, перешедших под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе, учредив для этого Карабахское региональное управление министерства юстиции страны.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.