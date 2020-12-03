{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами России в Карабахе

В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

"В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении", - говорится в сообщении.

Совместное заявление президентов РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября. Документ положил конец боевым действиям в зоне обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Около тысячи сторонников Санду собрались на акцию протеста у парламента Молдавии
Демонстранты скандируют лозунги с призывами отправить в отставку правительство и провести досрочные выборы парламента
Читать полностью