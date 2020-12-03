Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами России в Карабахе

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

"В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении", - говорится в сообщении.

Совместное заявление президентов РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано 9 ноября. Документ положил конец боевым действиям в зоне обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.