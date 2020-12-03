Около тысячи сторонников Санду собрались на акцию протеста у парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Около тысячи сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду собрались в четверг перед зданием парламента на демонстрацию протеста против намерения депутатов вывести из подчинения главы государства Службу информации и безопасности. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, люди с транспарантами перекрыли движение на главном проспекте молдавской столицы. Они скандируют лозунги с призывами отправить в отставку правительство и провести досрочные выборы парламента.

В акции также принимают участие сторонники лидера "Нашей партии", мэра второго по величине города Бельцы Ренато Усатого, который накануне призвал своих сторонников присоединиться к акции протеста, которую проводит Санду. "Все, кто меня поддерживает, завтра выходите на этот протест против лжи, против узурпации власти в стране", - говорится в его заявлении на странице в Facebook.

Тем временем депутаты парламента собрались на пленарное заседание, где оппозиция потребовала снять с повестки дня инициативу о выводе из подчинения президента спецслужбы. Это предложение направили в законодательный орган депутаты от Партии социалистов Республики Молдова. Однако их инициатива не набрала необходимого количества голосов.

Срок полномочий президента страны Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии. Усатый занял на этих выборах третье место.