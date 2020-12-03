В НАТО заявили, что Россия "продолжает наращивание военной мощи в Крыму"

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. НАТО отвечает на наращивание Россией военной мощи в Крыму и Черном море ростом своего присутствия в этом регионе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам последней в 2020 году видеоконференции глав МИД НАТО.

"Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря, который имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивание военной мощи в Крыму и активно развертывает силы в Черном море. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, в море и в воздухе", - отметил Столтенберг, добавив, что на прошлой неделе альянс проводил учения в регионе.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит сотрудничать со своими партнерами в этом регионе - Грузией и Украиной, - а также тремя странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией.