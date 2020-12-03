Председатель ОБСЕ заявил об усугубляющемся кризисе этой международной структуры

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает глубокий кризис. Такую позицию изложил в четверг действующий председатель этой международной структуры, премьер-министр Албании, министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел 57 стран - членов организации.

"Мы находимся в кризисе, и он только усугубляется, - констатировал Рама. - Печальная ситуация вызвана 57 государствами - участниками ОБСЕ".

По его словам, общее видение демократической Европы отдаляется, а принципы ОБСЕ не соблюдаются. "Все это должно нас беспокоить", - добавил Рама.

"Призывы предыдущих председательств в направлении укрепления сотрудничества не были встречены с пониманием. Я вынужден сказать: либо вы привержены организации, либо нет", - отметил он.

"Наша организация не может работать с настроем времен холодной войны. От него нужно отказаться", - указал Рама. Председатель ОБСЕ также выразил надежду, что организация может противостоять современным вызовам. "Год выдался чрезвычайно трудным для ОБСЕ. Беспрецедентные последствия пандемии COVID-19 затронули все сферы нашей жизни", - подчеркнул он.