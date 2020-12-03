Председатель ОБСЕ заявил, что обеспокоен нарушениями прав человека в Белоруссии

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Продолжение нарушений прав человека и основных свобод, гибель людей во время акций протеста в Белоруссии вызывают обеспокоенность. Такую позицию озвучил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании, министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета глав МИД этой международной структуры.

"Ситуация [в Белоруссии] в последние четыре месяца не улучшилась. В особенности это касается продолжения нарушений прав человека и основных свобод. Гибель людей, получение травм вызывают огромную обеспокоенность", - сказал он.

Действующий председатель ОБСЕ напомнил, что еще в августе он в совместном с главой МИД Швеции Анн Линде (будущий председатель ОБСЕ в 2021 году) заявлении выдвинул властям Белоруссии предложение посетить Минск с визитом для содействия диалогу между властями и оппозицией. "Это было предложение помощи для Белоруссии, государства - участника ОБСЕ, с учетом ситуации в Минске, с полным соблюдением государственного суверенитета и международных обязательств. Предложение было отвергнуто. А ведь это могло предоставить возможность перейти от конфронтации к содержательному диалогу. Соответственно, конфронтация продолжилась", - отметил Рама.

"ОБСЕ как инклюзивная организация имеет все возможности для того, чтобы предложить свои посреднические усилия Белоруссии. Надеюсь, что Белоруссия пересмотрит свою позицию о нашем предложении, которое остается в силе, но уже при новом председательстве", - добавил Рама.

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала результаты выборов и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.