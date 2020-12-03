Власти Литвы призвали население запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Население Литвы должно запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС - атомной электростанции, построенной Белоруссией у литовской границы и в 50 км от Вильнюса. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявил представитель МВД балтийской республики Миндаугас Баярунас.

"Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток", - сказал он.

В этот резерв ведомство советует включить консервы, крупы, растительное масло, сахар, воду.

"Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове", - отметил Баярунас.

Вильнюс объявил БелАЭС небезопасной. Литва утверждает, что этот проект осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Официальные лица то и дело выступают с заявлениями, что Литва намерена добиваться закрытия БелАЭС.

В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.