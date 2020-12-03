Россия и Казахстан условились ускорить запуск производства вакцины "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Казахстан условились ускорить осуществление проекта по производству российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на территории Казахстана. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе визита в республику заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС дипломатический источник.

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По его информации, "в ходе визита Козака в Казахстан в предметном ключе была рассмотрена тематика развертывания в республике производства российской вакцины "Спутник V". "Стороны условились ускорить осуществление этого масштабного совместного проекта", - пояснил источник.

Он также отметил, что российской стороной была выражена твердая политическая поддержка казахстанскому руководству в связи с подготовкой в Казахстане парламентских и местных выборов 10 января 2021 года. "Высказана уверенность в том, что выборы пройдут в полном соответствии с казахстанским законодательством и будут отвечать общепризнанным международным нормам по организации электорального процесса", - указал собеседник агентства.

Кроме того, он рассказал, что в ходе визита Козака обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов и союзнических связей на постсоветском пространстве.

По данным посольства России в Казахстане, Козак находился в республике с рабочим визитом 2-3 декабря, в ходе которого состоялись его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьером Аскаром Маминым.

В среду Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности заявил, что завод по производству российской вакцины от коронавируса будет построен в республике в ближайшее время.