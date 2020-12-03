Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с РФ по всему спектру вопросов повестки дня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев принял заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, прибывшего в Казахстан по поручению президента Владимира Путина. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Глава государства заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Российской Федерацией по всему спектру вопросов повестки дня. Достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран", - следует из сообщения.