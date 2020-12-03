МИД КНР обвинил США в фабрикации информации о принудительном труде в Синьцзяне

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Отдельные политические силы в США сфабриковали информацию о принудительном труде в Синьцзяне и запретом на импорт хлопка пытаются подорвать ситуацию на рынке труда в регионе и его экономическое развитие. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на регулярном брифинге прокомментировала запрет США на импорт хлопка из Синьцзяна.

"Отдельные американские политики фабрикуют ложную информацию о принудительном труде для оказания давления на китайские компании и сдерживания развития КНР. Действия США идут вразрез с правилами международной торговли и принципами рыночной экономики, а также подрывают глобальные производственные цепочки и противоречат интересам предприятий и потребителей, в том числе американских", - указала она.

"В Синьцзяне люди добровольно выбирают место работы и заключают трудовые соглашения с предприятиями. Они не сталкиваются с дискриминацией по этнической или половой принадлежности, а также из-за своих религиозных убеждений", - сказала дипломат.

"Некоторые американские политики заявляют о том, что они заботятся о правах национальных меньшинств Синьцзяна. Однако в то же время они оказывают давление и применяют санкции для того, чтобы сдержать развитие синьцзянских компаний и подорвать стабильность и процветание региона. Такими действиями они лишают людей из Синьцзяна права добиться лучшей жизни посредством труда. Они пытаются спровоцировать насильственную безработицу и бедность в регионе?" - заявила Хуа Чуньин.

"Мы призываем отдельных американских политиков признать факты и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая посредством Синьцзяна. Правительство КНР примет все необходимые меры для защиты интересов и прав китайских предприятий", - резюмировала официальный представитель МИД КНР.

В среду власти США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека. В пресс-релизе Таможенно-пограничной службы США отмечается, что сотрудники американской таможни будут изымать любые прибывающие в страну грузы, в которых будут обнаружены хлопок и хлопковые изделия, произведенные на предприятиях Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Это решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, в том числе труда заключенных".

31 июля Министерство финансов США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" ввело санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией. В конце сентября эта лицензия была продлена до 30 ноября.

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из СУАР.

Ситуация вокруг Синьцзяна

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.