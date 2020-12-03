МИД Турции: соглашение по Карабаху может позитивно отразиться на отношениях с Арменией

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Соглашение по Нагорному Карабаху может положительно отразиться на отношениях Анкары и Еревана. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией представляет собой реальную возможность для установления мира после трех десятилетий. Оно однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.