В Баку подтвердили намерения реинтегрировать армян Карабаха

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Азербайджан настроен на реинтеграцию армянского населения Нагорного Карабаха, заявил в четверг глава МИД страны Джейхун Байрамов на 27-м заседании СМИД ОБСЕ.

"Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорнокарабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения", - сказал он.

Глава азербайджанского МИД также отметил, что в Карабахе начинается новый, постконфликтный период. "Это период восстановления и реабилитации, период восстановления мирного сосуществования",- добавил Байрамов.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.