Венгрия просит ОБСЕ направить миссию в Закарпатье для расследования обысков у венгров

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Венгрия обратилась к действующему председателю ОБСЕ с просьбой направить Специальную мониторинговую миссию для установления фактов агрессивных действий украинских силовиков против венгров Закарпатья. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета глав МИД ОБСЕ.

"В понедельник секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, и дома ее председателя были подвергнуты обыску. Спецназ вошел в университет <...> Мы считаем, что это скандал. Подобные меры неприемлемы в XXI веке. Агрессивные обыски в домах представителей нацменьшинств не вписываются в принципы, на страже которых стоит ОБСЕ, - сказал министр. - Я обратился к действующему председателю ОБСЕ с просьбой активировать Специальную мониторинговую миссию и направить миссию по составлению фактов в Закарпатье".