Нетаньяху против Ганца. Что привело к очередному политическому кризису в Израиле?

Очередной политический кризис в Израиле разгорелся буквально за несколько дней. 2 декабря Кнессет 23-го созыва, сформированный по итогам выборов 2 марта 2020 года, принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске.

В поддержку предложенного главой парламентской оппозиции и лидером партии "Еш атид" Яиром Лапидом документа в ходе поименного голосования высказался 61 депутат из 120, включая министра обороны Бени Ганца, против - 54, включая прибывшего в Кнессет на голосования премьера Биньямина Нетаньяху.

Чтобы вступить в силу, теперь законопроект о самороспуске Кнессета должен быть утвержден к рассмотрению на пленарных заседаниях парламентской комиссией, что, по данным радио Kan, может произойти уже к середине следующей недели. После этого парламентарии должны принять закон в трех чтениях, включая окончательное, а между ними документ снова должен будет каждый раз согласовываться в комиссии.

На все это у инициаторов законопроекта будет не более двух с половиной недель, так как параллельно, если парламент не утвердит до 23 декабря бюджет страны на текущий 2020 год, он будет автоматически распущен, а досрочные выборы назначены на третью декаду марта.

Стремительно укрепляющаяся перспектива четвертых за два года парламентских выборов в стране ожидаемо стала главной темой израильских СМИ. Нынешнее - 35-е - правительство Израиля было сформировано лишь 17 мая 2020 года, и то только благодаря достижению беспрецедентной договоренности партий "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Ганца о ротации на посту главы кабмина после 18 месяцев премьерства.

По результатам двух предыдущих голосований в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые беспрецедентные повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые. Все это время до приведения к присяге нового правительства премьером оставался Нетаньяху.

Коалиция и бюджетные маневры

"Кахоль-Лаван", согласно соглашению, позволившему положить конец длившемуся полтора года политическому кризису, получила, помимо обещания ротации премьера, полтора десятка министерских постов, включая Минобороны и МИД, а также обещания утвердить двухгодичный бюджет до сентября 2020 года. Затем в ходе серии политических маневров и отсрочек со стороны Нетаньяху двухгодичный бюджет был разделен на два годичных, а финальный срок утверждения основного финансового закона на 2020 год передвинут на 23 декабря. Бюджет на 2021 год в соответствии с действующим законодательством должен быть принят до конца марта.

"Согласно [коалиционной] сделке, единственный сценарий, при котором Ганц не станет премьер-министром [по ротации], кроме случая, когда партия "Кахоль-Лаван" сама вызывает падение кабмина, - это если правительство распадется из-за неспособности принять бюджет в установленные сроки", - поясняет в четверг суть напряженности вокруг бюджета газета The Times of Israel.

Утром 3 декабря Ганц в интервью государственному израильскому радио Kan пояснил свои действия по поддержке законопроекта о самороспуске Кнессета тем, что его цель - "сделать все, чтобы добиться внесения бюджета [на утверждение кабмина] и предотвратить выборы". Он также призвал членов своей парламентской фракции "соблюдать коалиционную дисциплину".

Министр просвещения Израиля от премьерской партии "Ликуд" Йоав Галант сказал радиостанции после этого заявления главы Минобороны, что "предложение Нетаньяху по бюджету [на 2021 год] в течение двух месяцев является серьезным". "В "Кахоль-Лаван" наносят удары правительству по каждому вопросу и рассматривают бюджет как политический инструмент", - продолжил он и добавил, что сторонам "необходимо достичь договоренностей".

Нетаньяху после голосования в Кнессете в ходе специальной пресс-конференции в среду вечером призвал Ганца прекратить шаги, направленные на развал кабмина и проведение новых выборов, и сконцентрироваться на неотложных задачах, например борьбе с распространением нового коронавируса. "В этот драматический момент нельзя позволить кому-либо втянуть страну в новые выборы, в то время как мы должны бороться с коронавирусом и буквально заниматься спасением жизней", - подчеркнул он.

Ганц же еще 1 декабря заявил, что его партия "Кахоль-Лаван" будет голосовать за законопроект о роспуске парламента в предварительном чтении, и обвинил старшего партнера по коалиции в умышленном срыве сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 годы. Сам премьер за несколько минут до этого выступления Ганца опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что его противники "постараются втянуть Израиль в ненужные выборы".

Опросы опять обещают Нетаньяху

Как показывает опрос общественного мнения, проведенный в среду по заказу 13-го канала израильского ТВ, если бы выборы состоялись в четверг, "Ликуд" Нетаньяху получила бы 29 из 120 мест в Кнессете, а "Кахоль-Лаван" - лишь 10.

22 места получил бы блок правых партий "Ямина" во главе с бывшим министром обороны Нафтали Беннетом, 19 - блок "Еш атид - Телем" экс-министра финансов Яира Лапида (формально он и предложил распустить парламент), блок арабских партий - 11 кресел, "Наш дом - Израиль" бывшего главы МИД и Минобороны Авигдора Либермана - 8, две ультраотродоксальные партии - по 7 мест, столько же - левая партия "Мерец".

Такой расклад сил в парламенте позволил бы Нетаньяху создать куда более комфортную для себя коалицию правых и религиозных партий, чем сейчас, отмечает Yedioth Ahronot. "Новые выборы могут закончиться с теми же неубедительными результатами, которые были получены и в ходе предыдущих трех голосований, но, если опросы общественного мнения окажутся на этот раз более точными, Нетаньяху, похоже, сможет сформировать правое правительство, которое предоставит ему иммунитет от уголовного преследования, которого он добивается", - пишет газета.

По оценкам издания, такое развитие событий приведет к конституционному кризису и дальнейшему усилению позиций ультраортодоксальных религиозных партий внутри потенциальной коалиции.

Отсрочка по судам

24 ноября представление доказательной базы по трем делам против Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима было передвинуто по просьбе его адвокатов на месяц - с января на февраль 2021 года, - а следующее заседание, на котором необходимо будет присутствие премьера, было перенесено с 6 декабря 2020 года на 4 января 2021 года. Премьер до сих пор присутствовал только на первом заседании в Окружном суде в Иерусалиме 24 мая 2020 года, где он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. Прежде чем зайти в зал суда, Нетаньяху заявил журналистам, что обвинения в злоупотреблениях и коррупции сфабрикованы ради отстранения правых от власти в стране.

С тех пор состоялось еще несколько заседаний, все они носили технический характер, а премьера на них представляли адвокаты.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом", после того как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Андрей Широков