МИД КНР не стал комментировать удаление администрацией WeChat сообщения премьера Австралии

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на регулярном брифинге в четверг не стала комментировать удаление администрацией китайской соцсети WeChat поста премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Вы говорите о событиях между компанией WeChat и премьер-министром Моррисоном, верно? Думаю, я не могу высказываться по этому поводу, так как руководство WeChat располагает собственными регламентами и правилами", - сказала она.

"Полагаю, они имеют право принимать меры по вопросам, затрагивающим деятельность WeChat, в соответствии со своими регламентами", - добавила дипломат.

2 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон опубликовал в соцсети WeChat пост, в котором призвал китайскую общину своей страны сохранять спокойствие на фоне обострения отношений Канберры и Пекина. "Вот уже более 200 лет австралийцы китайского происхождения вносят значительный вклад в развитие нашей страны. И впредь китайско-австралийская община будет играть ключевую роль в жизни общества, чтобы наша страна оставалась успешной мультикультурной нацией", - написал в WeChat глава правительства.

Как сообщило позже австралийское издание The Australian, публикация премьера в WeChat была удалена администрацией сети, поскольку ее содержание "вводит в заблуждение, включает необъективную информацию и искажает социальные и исторические факты". Пост Моррисона, появившийся 2 декабря, за время своего существования набрал 57 тыс. просмотров.

Обращение австралийского премьера стало ответом на возникшие противоречия с КНР после публикации поста китайского дипломата Чжао Лицзяня. В своем "Твиттере" дипломат выложил изображение австралийского спецназовца, держащего нож у горла афганского ребенка. Сразу после появления этого поста власти Австралии обратились к правительству Китая с требованием удалить публикацию, однако получили отказ. Представитель посольства КНР в Австралии назвал реакцию австралийских властей "чрезмерной" и обусловленной желанием "отвлечь внимание общественности от ужасных зверств, совершенных некоторыми австралийскими солдатами".

Отношения двух стран

Отношения двух стран начали ухудшаться с 2018 года, когда Австралия не допустила китайскую компанию Huawei до поставок ее оборудования для создания в стране сети 5G, а в 2019 году Канберра раскритиковала власти КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне и Гонконге.

Еще сильнее отношения Австралии и Китая обострились после призыва австралийских властей в апреле 2020 года к проведению международного расследования с целью установления причин и обстоятельств распространения коронавируса из китайского Уханя. После заявлений австралийских чиновников, упрекавших Китай в сокрытии достоверных сведений об инфекции, Пекин ввел пошлины почти в 80% на ячмень и 107-212% на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил поставки говядины от четырех ведущих австралийских производителей. Китай также призвал своих сограждан воздержаться от поездок в Австралию, а выпускникам школ рекомендовал выбрать для дальнейшего обучения другую страну.