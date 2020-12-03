МИД Армении: конфликт в Карабахе будет решен после признания права на самоопределение

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован только в случае признания международным сообществом права на самоопределения жителей Карабаха. Как в четверг сообщает армянское государственное новостное агентство "Арменпресс", об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика - прим. ТАСС), будет признано международным сообществом. Во время войны международное сообщество укрепило и углубило то восприятие, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет. Это вопрос свободных и достойных людей, живущих на своей исторической родине", - отметил он.