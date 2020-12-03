Глава МИД Украины анонсировал резолюцию ООН по безопасности в Черном и Азовском морях

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал принятие на следующей неделе Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН резолюции по обеспечению безопасности в регионе Азовского и Черного морей. Такое заявление он сделал в четверг на заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

"Наш общий интерес заключается в том, чтобы восстановить безопасность и стабильность в регионе Азовского и Черного морей. Резолюция Генассамблеи ООН по этому вопросу будет принята на следующей неделе в Нью-Йорке. Она направлена на достижение этой цели, и я призываю страны - участницы ОБСЕ поддержать ее", - сказал он.

Глава МИД Украины также напомнил, что Украина с целью возвращения Крыма под свой контроль ранее инициировала создание так называемой Крымской платформы. Задачей этого международного механизма сотрудничества, по словам Кулебы, является координация действий "для нейтрализации угроз безопасности, экономическому процветанию и окружающей среде Крыма, а также защита прав жителей полуострова". "Я думаю, все страны должны поддержать эту инициативу, и я предлагаю всем наших партнерам и друзьям присоединиться к этой платформе", - сказал он.

Министр также заверил, что Украина продолжает работу по выполнению минских соглашений. "На протяжении 2020 года мы демонстрировали это в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) и в трехсторонней контактной группе [по урегулированию конфликта в Донбассе]", - заключил Кулеба. При этом глава МИД Украины в очередной раз обвинил Россию в агрессии и призвал выполнять минские соглашения.

Референдум в Крыму

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Комплекс мер

В основе урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки". Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта, амнистию всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, предоставление Донбассу особого статуса. До сих пор этот план остается нереализованным, а Киев в последнее время заявляет о необходимости пересмотра соглашений.