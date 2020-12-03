Рада открыла доступ к внутренним водам Украины для судов из всех стран, кроме России

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении базовый законопроект "О внутреннем водном транспорте". Документ, кроме прочего, определяет порядок доступа к внутренним водам для грузовых судов всех стран, за исключением "государства-агрессора", которым Украина считает Россию.

"Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом <...>", - говорится в статье 53 принятого документа.

Он также предполагает, что прохождение судоходных гидротехнических сооружений будет бесплатным для всех категорий судов, включая иностранные.

В целом нормативный акт регулирует всю деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в частности использование речных путей и их береговых полос для судоходства, правовые отношения, связанные с использованием речных судов разных типов и инфраструктуры, требования технического характера к судам и их проверке, к квалификации экипажей и прочее. Для обеспечения судоходства создается Государственный фонд внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины.

Принятие документа уже поприветствовали в офисе президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "это действительно историческое решение, которое является важной составляющей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом", так как законопроектом имплементируются базовые положения директив и регламентов ЕС в области водного транспорта. Авторы нормативного акта в пояснительно записке к нему подчеркнули, что в конечном итоге Украина сможет "усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран - членов ЕС". Кроме того, Украина надеется, что принятие такой нормативной базы переориентирует часть грузовых потоков с автомобильных и железных дорог на водный транспорт, в целом увеличит грузопоток до 30 млн тонн в год, стимулирует развитие судостроительной отрасли и оживит пассажирские перевозки на реках.