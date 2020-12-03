Еврокомиссия вновь утверждает, что Россия и Китай вмешиваются в дела ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в очередной раз выступила с утверждением о том, что Россия и Китай вмешиваются в демократические процессы в Евросоюзе.

"Мы не должны оставаться пассивными, поскольку многие годы мы видим действия по вмешательству из-за границы. Мы определили, что это в основном Россия и Китай", - сказала в четверг на пресс-конференции заместитель председателя ЕК Вера Юрова, добавив, что "данная тенденция усиливается".

Ранее она сообщила, что ЕК предлагает наказывать виновных за "иностранное вмешательство" и дезинформацию. "Санкции - один из инструментов, которые должен рассматривать ЕС", - считает Юрова.

ЕС не раз обвинял РФ в распространении ложных сведений, а также вмешательстве в европейские выборы. Последние обвинения из Брюсселя в адрес Москвы касаются якобы имевшей место дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".