Захарова: Берлин и Париж скомпрометировали свою роль на Украине, блокируя встречу СБ ООН

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Попытки Германии и Франции сорвать встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" с участием представителей ДНР и ЛНР компрометируют роль этих европейских стран в урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хотя российские дипломаты заблаговременно разъяснили немецким и французским партнерам по "нормандскому формату" задачи этой встречи, которые заключались в том, чтобы проанализировать ход реализации принятого в 2015 году минского комплекса мер, "Берлин и Париж с самого начала активно пытались ее сорвать", подчеркнула Захарова. Западные дипломаты даже настояли на запрете трансляции дискуссий на сетевых ресурсах ООН, хотя это нормальная практика для мероприятий по "формуле Арриа".

"Случившееся компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении украинского кризиса и в то же время свидетельствует об их желании покрывать действия киевских властей, - указала Захарова. - Вопреки такой абсолютно неконструктивной линии бойкот российского мероприятия не состоялся. Активное участие в дискуссии приняли остальные члены Совбеза, а также ряд других государств, включая Алжир, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Индию, Марокко, Сирию, Узбекистан".

В среду представители ДНР и ЛНР приняли участие в неформальной встрече СБ ООН по "формуле Арриа". Западные страны в СБ ООН, а также Украина проигнорировали мероприятие. Трансляция встречи в результате была организована на странице постоянного представительства РФ при ООН. Также, добавила официальный представитель МИД РФ, ее запись будет выложена на ресурсах министерства иностранных дел.