Парламент Молдавии одобрил в первом чтении повышение статуса русского языка

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии в первом чтении в четверг одобрил поправки, которые призваны вернуть русскому статус языка межнационального общения. Заседание транслировала пресс-служба законодательного органа.

"Выносится на голосование проект закона номер 477 от 1 декабря. Кто за, прошу голосовать. <...> Констатирую большинство присутствующих и избранных депутатов", - отметил вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда", которые в первой половине дня попытались заблокировать работу парламента и провели демонстрацию протеста своих сторонников у его стен.

Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Как рассказал ТАСС один из авторов документа депутат Богдан Цырдя, законопроект призван законодательно вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Кроме того, авторы хотят обязать госслужащих, чтобы те по просьбе граждан отвечали на русском языке, в том числе письменно.

Он напомнил, что в 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который закреплял за русским особый статус в стране, где его используют больше трети населения. По его мнению, это решение лоббировали политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии.